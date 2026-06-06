Президент Эрдоган призвал международных инвесторов воспользоваться преимуществами турецкой экономики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 39-й Генеральной ассамблее Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и церемонии вручения премий в Стамбуле
Olga Keskin
06 Июня 2026•Обновить: 06 Июня 2026
СТАМБУЛ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к международным инвесторам, предпринимателям и проживающим за рубежом турецким гражданам с призывом активнее использовать возможности турецкой экономики.
«Наше послание предельно четко: управляйте своими операциями из Турции, воспользуйтесь преимуществами», - сказал турецкий лидер, выступая на 39-й Генеральной ассамблее Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и церемонии вручения премий в Стамбуле.
Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике.
По его словам, объем экспорта товаров Турции, составляющий в 2002 году всего 36 млрд долларов, по состоянию на 2025 год вырос до 273,3 млрд долларов.
«В 2025 году наш экспорт товаров и услуг достиг рекордного за всю историю Турецкой Республики уровня в размере 395,9 миллиардов долларов», - отметил турецкий лидер.
Президент указал, что турецкая экономика сохраняет непрерывный рост уже 23 квартала подряд, несмотря на негативные процессы, затронувшие в том числе развитые страны.
«Главным преимуществом нашей страны в условиях глобальной неопределенности являются стабильность и атмосфера доверия, которые были обеспечены нашими правительствами», — подчеркнул он.
Президент Эрдоган также выразил уверенность в том, что с устранением влияния календарного фактора экспорт в июне вновь наберет высокие темпы роста.
Турция по мере решения таких хронических проблем, как терроризм, политическая опека и нестабильность, повышает свою ценность в качестве бренда в глобальном масштабе .В период глобальных и региональных кризисов наше правительство поддерживает реальный сектор экономики всеми своими ресурсами», - указал президент.
«Мы осознаем сложности, связанные с доступом к финансированию. С учетом накопленного опыта в этой сфере мы дали экономическому руководству необходимые указания для проведения всесторонней работы», — пояснил глава государства.
По словам Эрдогана, после того как рассеется «облако неопределенности», будь то экономика, торговля или дипломатия, главным выгодоприобретателем станет Турция.
«Надеюсь, мы вступим в период, когда будем говорить не о кризисах, а о возможностях. Пакет мер, вступивший в силу в четверг, является частью этого процесса», — отметил президент.
Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена превратить Стамбульский финансовый центр в региональный хаб глобальных инвестиций, международной торговли и финансовых услуг, а также обратился к международным инвесторам, предпринимателям и проживающим за рубежом турецким гражданам с новым призывом.