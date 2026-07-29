Президент Эрдоган: Предпринимаем решительно шаги, которые позволят превратить Турцию в технологический центр региона Несмотря на конфликты в регионе, экономика Турции стойко держится на ногах - заявил президент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлениями после завершения заседания кабинета министров в Анкаре.

Президент в начале своего выступления отметил, что регион, в центре которого находится Турция, переживает самые тяжелые дни за последние годы.

За агрессию Израиля расплачивается весь регион

«Нынешнее правительство Израиля, пристрастившееся к войне, своими провокациями и интригами продолжает ввергать наш регион в нестабильность. Израиль, пренебрегая основными правами человека и попирая нормы международного права, шаг за шагом оккупирует палестинские территории. Израильские оккупации, незаконные израильские поселения, а также политика выселения, запугивания и подавления палестинцев, которую Израиль проводит на Западном берегу, как и в секторе Газа, являются основным источником проблем в нашем регионе. За эту агрессию расплачиваются не только наши палестинские братья, не только братский народ Ливана, но и весь регион, включая представителей различных конфессий», сказал он.

Президент констатировал, что из-за конфликтов в регионе в мировом предложении нефти наблюдается один из крупнейших шоков в истории: «К сожалению, цены на мировых рынках стремительно растут не только на нефть, но и на многие другие сырьевые товары — от природного газа до удобрений, от дизельного топлива до нефтехимической продукции: «Турция в условиях глобальной конъюнктуры, когда каждый день возникает новый кризис, успешно справляется с многочисленными потрясениями. Несмотря на конфликты в нашем регионе, экономика Турции стоит крепко на ногах. Мы прилагаем особые усилия, чтобы свести к минимуму влияние военных издержек на наших граждан».

Глава государства отметил, что правительство предпринимает решительные шаги, которые превратят Турцию в региональный центр производства, логистики, транзитной торговли и технологий.

По словам президента, когда процесс построения Турции без террора достигнет своей цели, страна избавится от тяжёлого экономического бремени.

«Когда препятствие в виде терроризма будет устранено, экономика Турции начнёт писать новую историю во всех сферах. Мы доведем этот процесс до конца при поддержке партий, которые ставят национальные интересы выше своих собственных», — заявил он.

Ни одна инициатива, игнорирующая законные интересы кипрских турок, не может увенчаться успехом

Эрдоган напомнил, что на прошлой неделе, как и прежде, с огромной гордостью, была отмечена вместе с гражданами-киприотами-турками 52-я годовщина Кипрской мирной операции: «20 июля 1974 года — это исторический переломный момент, обеспечивающий существование, свободу и безопасность кипрского турецкого народа. Турция, действуя в рамках прав и обязанностей гаранта, вытекающих из международных соглашений, положила конец притеснениям, которым подвергались кипрские турки, и сыграла ведущую роль в установлении мира и стабильности на острове».

Президент отмети, что проблема Кипра выходит за рамки технических дискуссий о разделении полномочий между двумя общинами и заключается в признании суверенного равенства и равноправного международного статуса кипрских турок: «Поэтому ни одна инициатива, игнорирующая суверенное равенство кипрских турок, их неотъемлемые права и законные интересы в Восточном Средиземноморье, не может увенчаться успехом. Тот факт, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций г-н Гутерриш стал первым Генеральным секретарем, посетившим остров спустя 16 лет, несомненно, имеет огромное значение. Турция всегда оказывала решительную поддержку мирным усилиям генсека и искренне поддерживала его».

Касаясь переговоров по урегулированию кипрского вопроса, президент Эрдоган подчеркнул: «Ни одна инициатива, игнорирующая суверенное равенство, права и законные интересы турок Кипра в Восточном Средиземноморье, не может увенчаться успехом. Мы внимательно следим за каждым шагом кругов, стремящихся превратить Кипр в часть новых военных структур и геополитических расчетов. Как и на протяжении всей истории, Турция не оставит своих кипрско-турецких братьев в изоляции и ни за что не допустит повторения прежних страданий. Так же, как в прошлом мы решили проблему водоснабжения кипрских турок, мы продолжим реализовывать различные проекты, в первую очередь — прокладку подводного газопровода».

Изменение климата и лесные пожары

Отметив, что негативные последствия климатического кризиса, в первую очередь лесные пожары и засуха, становятся всё более ощутимыми во всём мире. Он подчеркнул, что в Турции не только засадили деревьями выгоревшие территории, но и еще больше укрепили потенциал по борьбе с лесными пожарами:

«28 тысяч персонала, более 140 тысяч добровольцев, 28 пожарных самолетов, 119 вертолетов, 14 беспилотных летательных аппаратов и почти 6 тысяч наземных транспортных средств находятся на круглосуточном дежурстве, особенно в эти дни. С начала года наши бригады оперативно ликвидировали в общей сложности 2 873 пожара, из которых 1 011 — лесные, а 1 862 — полевые. На сегодняшний день по всей стране произошло в общей сложности 90 пожаров, из которых 59 — полевые. 81 из этих пожаров полностью взяты под контроль».

Эрдоган констатировал, что в результате лесных пожаров, произошедших в Европе с начала года, сгорела территория площадью 292 855 гектаров.

Президент сообщил, что Турция также оказывают поддержку странам, нуждающимся в помощи. Глава государства обратил внимание на тот факт, что территории пожаров выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В качестве поддержки Турция направила по два пожарных самолета в Испанию и Францию, которые в настоящее время борются с очень сильными пожарами.