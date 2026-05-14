Президент Эрдоган посетил Центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Казахстана Касымом Жомертом Токаевым посетил Центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане.

Эрдоган, находящийся в Казахстане для участия в заседании Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству Турция-Казахстан и в неофициальном саммите Организации тюркских государств, продолжает свои встречи.

После Турецко-казахстанского делового форума президент Эрдоган посетил Центр искусственного интеллекта Alem.AI.

Президент Турции получил информацию о центре от сопровождавшего его президента Казахстана Токаева и других официальных лиц, а также посмотрел видеоролик о Турции, демонстрировавшийся на экранах.

В ходе визита президента Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, заместитель председателя партии «Справедливость и развитие» (AKP) Омер Илери, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, руководитель Управления коммуникаций президента Бурханеттин Дуран, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и руководитель канцелярии президента Хасан Доган.