Турецкий Красный Полумесяц протягивает руку сострадания угнетенным и пострадавшим, поддерживает всех нуждающихся, залечивает раны, нанесенные войнами и стихийными бедствиями, а также остается надеждой для человечества,- президент Турции

Президент Эрдоган поздравил Турецкий Красный Полумесяц со 158-летием Турецкий Красный Полумесяц протягивает руку сострадания угнетенным и пострадавшим, поддерживает всех нуждающихся, залечивает раны, нанесенные войнами и стихийными бедствиями, а также остается надеждой для человечества,- президент Турции

Турецкий Красный Полумесяц, который протягивает руку помощи нуждающимся, несмотря на сложные условия, остается надеждой для человечества. Об этом говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю 158-й годовщины основания организации.

Президент Эрдоган отметил, что Турецкий Красный Полумесяц, являющийся символом милосердия, сострадания, взаимопомощи и солидарности турецкого народа, благодаря своей самоотверженной и эффективной деятельности без границ входит в число наиболее уважаемых гуманитарных организаций мира.

«Несмотря на непростые условия, Турецкий Красный Полумесяц протягивает руку сострадания угнетенным и пострадавшим, поддерживает всех нуждающихся, залечивает раны, нанесенные войнами и стихийными бедствиями, а также остается надеждой для человечества. Уверен, что он и впредь будет достойно представлять нашу страну. Хочу еще раз напомнить, что Турецкий Красный Полумесяц, который служит делу мира, спокойствия, братства и дружбы и, как я убежден, и впредь будет наилучшим образом представлять нашу страну, черпает свою силу в помощи и поддержке нашего народа», - сказал Эрдоган.