Президент Эрдоган поздравил Санчеса с победой сборной Испании на чемпионате мира Турецкий лидер обсудил с премьер-министром Испании двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Как сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Испанией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган поздравил Санчеса с победой сборной Испании на чемпионате мира по футболу.

Эрдоган отметил, что особенно высоко ценит радость жителей Газы, которые смотрели матчи среди разрушений в секторе, после завоевания Испанией чемпионского титула. По его словам, совестливая и нравственная позиция Испании по палестинскому вопросу получила отклик в сердцах футбольных болельщиков по всему миру.

Президент Турции также выразил удовлетворение возможностью принять Санчеса в Турции по случаю саммита НАТО в Анкаре.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что будет рад вновь принять премьер-министра Испании в Турции в начале 2027 года в рамках проведения Турецко-испанского межправительственного саммита.