Президент Эрдоган отправился в Туркестан для участия в неформальном саммите ОТГ Президент Турции продолжает визит в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился из Астаны в Туркестан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Глава государства, прибывший 13 мая с официальным визитом в столицу Казахстана, продолжает свои контакты в стране.

Накануне во Дворце независимости президент Турции провел встречу тет-а-тет с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего принял участие в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция–Казахстан.

Лидеры двух стран также провели совместную пресс-конференцию и вместе приняли участие в церемонии закрытия Турецко-казахстанского бизнес-форума.

Утром Эрдоган вылетел из Астаны в Туркестан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев президента Турции проводили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, посол Турции в Астане Мустафа Капуджу и другие официальные лица.

Вместе с турецким лидером в Туркестан отправились его супруга Эмине Эрдоган и сопровождающая делегация.