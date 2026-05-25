Президент Эрдоган отметил День Африки и годовщину создания Африканского союза

Seyit Şamil Kurt, Nariman Mehdiyev
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
Президент Турции Реджеп Тайип отметил День Африки и годовщину основания Африканского союза.
В своей публикации в турецкой социальной сети NSosyal Эрдоган направил поздравление с Днем Африки, отмечаемым 25 мая, и годовщиной основания Африканского союза.
«Я от всей души поздравляю с Днем Африки, отмечаемым 25 мая, и годовщиной основания Африканского союза, а также выражаю свою любовь и уважение всем нашим друзьям и всем моим африканским братьям и сестрам по всему африканскому континенту, с которыми нас связывают прочные исторические и человеческие узы», – отметил глава государства.