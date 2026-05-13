Президент Эрдоган отбыл в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Казахстан для участия в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция–Казахстан и неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).



В аэропорту Эсенбога президента Эрдогана провожали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и губернатор Анкары Якуп Джанполат.

Вместе с турецким лидером в Казахстан вылетели его супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национального образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Омер Болат, заместитель председателя Партии справедливости и развития Кюршад Зорлу, глава Управления коммуникаций администрации президента Бурханеттин Дуран и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.