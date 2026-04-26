Президент Эрдоган осудил попытку вооруженного нападения в США В демократиях борьба ведется идеями, и насилию нет места, заявил турецкий лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку вооруженного нападения, совершенную накануне на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в столице США, Вашингтоне.

«Осуждаю попытку вооруженного нападения, совершенную прошлой ночью в Вашингтоне на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Нас радует, что никто не пострадал, и в первую очередь — президент США господин Трамп и его супруга госпожа Мелания. В демократиях борьба ведется идеями, и насилию нет места в каких бы то ни было форма», - написал глава турецкого государства в социальной сети.

Президент Эрдоган пожелал здоровья и благополучия президенту Трампу, его супруге, американской администрации и американскому народу.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о ранении офицера Секретной службы при стрельбе на ужине корреспондентов Белого дома.

«Мужчина, вооруженный несколькими единицами огнестрельного оружия, атаковал контрольно-пропускной пункт. Он был обезврежен очень храбрыми сотрудниками Секретной службы. Один офицер был ранен, но жив. Я только что говорил с ним, его состояние вполне хорошее», - отметил глава Белого дома на брифинге, организованном после попытки нападения.

Трамп сообщил, что настоял на продолжении ужина, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома, несмотря на нападение. «Мне не хотелось бы этого говорить, но именно поэтому то, что мы задумали в Белом доме, должно соответствовать всем необходимым требованиям безопасности. Нам нужен новый бальный зал. Именно поэтому Секретная служба и военные настаивают на его строительстве», - заявил американский лидер.

Отвечая на вопрос, почему подобные инциденты происходят именно с ним, президент США заявил, что «люди, которые оказывают наибольшее влияние, — это те, на кого чаще всего нападают. «Мне ненавистно это говорить, но я испытываю гордость от этого»,— подчеркнул президент США.