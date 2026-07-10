Президент Эрдоган обсудил с премьером Ливана двусторонние отношения и региональную повестку Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Ливана Навафа Салама

В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Ливана Навафом Саламом обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, а также региональные вопросы. Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции, опубликованном в соцсети на турецкой платформе NSosyal по итогам встречи двух лидеров, состоявшейся в стамбульском дворце Вахдеттин.

Согласно соглашению, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы турецко-ливанских отношений и ситуацию в регионе.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение отношениям с братским Ливаном и считает целесообразным активизировать дипломатические контакты между двумя странами.

Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает дипломатические усилия, направленные на обеспечение безопасности Ливана, и впредь намерена оказывать всестороннюю поддержку, включая гуманитарную помощь, для укрепления безопасности, мира и стабильности в этой стране.

Кроме того, президент Эрдоган заявил, что развитие добрососедских отношений между Ливаном и Сирией принесет пользу региону.

Турция прилагает все возможные усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений с Ливаном, - добавил он.