Kaan Bozdoğan, Olga Keskin
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Ливана Навафом Саламом обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, а также региональные вопросы. Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции, опубликованном в соцсети на турецкой платформе NSosyal по итогам встречи двух лидеров, состоявшейся в стамбульском дворце Вахдеттин.
Согласно соглашению, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы турецко-ливанских отношений и ситуацию в регионе.
Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение отношениям с братским Ливаном и считает целесообразным активизировать дипломатические контакты между двумя странами.
Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает дипломатические усилия, направленные на обеспечение безопасности Ливана, и впредь намерена оказывать всестороннюю поддержку, включая гуманитарную помощь, для укрепления безопасности, мира и стабильности в этой стране.
Кроме того, президент Эрдоган заявил, что развитие добрососедских отношений между Ливаном и Сирией принесет пользу региону.
Турция прилагает все возможные усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений с Ливаном, - добавил он.