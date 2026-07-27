Президент Эрдоган обсудил со своим сенегальским коллегой двусторонние отношения и региональные вопросы

Buğrahan Ayhan, Nariman Mehdiyev
27 Июля 2026•Обновить: 27 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сенегала Бассиру Диомае Файе.
Согласно заявлению Управления коммуникаций президентской администрации, в ходе беседы президенты обсудили двусторонние отношения между Турцией и Сенегалом, а также региональные и глобальные вопросы.
Президент Эрдоган отметил, что обе страны будут и впредь прилагать усилия для достижения целевого показателя объема взаимной торговли. Глава государства также подчеркнул важность развития сотрудничества во многих областях, в первую очередь в сфере инвестиций.
Отметив, что придание импульса отношениям двух стран в сфере оборонной промышленности имеет решающее значение, Реджеп тайип Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь предпринимать шаги, руководствуясь принципом «выигрыш-выигрыш».