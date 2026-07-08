Президент Турции выступил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре

Президент Эрдоган: НАТО должно быть Альянсом союзников, укрепляющих друг друга Президент Турции выступил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре

Прошедший в Анкаре 36-й саммит НАТО определил направление развития Североатлантического альянса в условиях новых вызовов безопасности, подтвердил авторитет турецкой дипломатии и укрепил позиции Анкары в качестве одного из ключевых союзников блока. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита.

Глава государства отметил, что Турция во второй раз за последние 22 года успешно приняла саммит НАТО и впервые приняла его в столице страны Анкаре. По его словам, встреча прошла на фоне серьезных испытаний для евроатлантической безопасности и определит направление общего будущего союзников.

Президент подчеркнул, что все страны НАТО были представлены на саммите на уровне лидеров, что, по его словам, стало очередным подтверждением доверия к Турции и международного авторитета ее дипломатии.

Президент Эрдоган указал, что Турция опережает многих союзников по НАТО по объему оборонных расходов, уровню военного потенциала и развитию оборонной промышленности. Он напомнил, что Турция обладает второй по численности сухопутной армией в Альянсе и на протяжении десятилетий в значительной мере обеспечивала безопасность его юго-восточного фланга.

По словам главы государства, членство Турции укрепило НАТО благодаря ее геостратегическому положению и «военному искусству, которое совершенствовалось на протяжении двух тысячелетий». Он подчеркнул, что Анкара всегда надлежащим образом выполняла союзнические обязательства, принимала на себя риски, вкладывала все необходимые ресурсы и при необходимости «платила высокую цену».

Турецкий лидер отметил, что саммит заложил основы нового этапа развития НАТО, в рамках которого европейские союзники будут брать на себя большую ответственность, а военный потенциал Альянса усилится благодаря справедливому распределению бремени. По его словам, в условиях возвращения коллективной обороны в число главных приоритетов Турция готова взять на себя дополнительную ответственность.

Президент отметил, что Вооруженные силы Турции обладают возможностями для нейтрализации любых угроз национальной безопасности у их истоков. Он также подчеркнул, что Турция остается одним из немногих союзников по НАТО, самостоятельно производящих истребители, танки и военные корабли, а также разрабатывающих собственные системы противовоздушной обороны.

Глава государства заявил, что оборонные инициативы Европейского союза должны дополнять деятельность НАТО, а не создавать ненужное дублирование. По его словам, Альянс должен быть «не союзом стран, зависящих друг от друга, а альянсом союзников, укрепляющих друг друга».

Глава государства также призвал к скорейшему устранению существующих барьеров в торговле оборонной продукцией между странами НАТО.

Говоря о международной повестке, президент подтвердил готовность Турции организовать переговоры между Россией и Украиной, подчеркнув, что «при справедливом мире нет проигравших».

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Эрдоган заявил, что Израиль пытается «погасить даже малейший проблеск мира», поскольку считает нестабильность основой собственной безопасности. Он подчеркнул, что регион не может выдержать новой эскалации и новых конфликтов, а человечеству «как воздух и вода необходимы мир, спокойствие и стабильность».

Отвечая на вопрос о поставках Турции американских истребителей F-35, президент назвал неприемлемыми заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по этому вопросу, отметив, что греческому премьеру «не следовало допускать подобной ошибки».

При этом Эрдоган сообщил, что президент США Дональд Трамп позитивно относится к поставкам F-35 Турции. По его словам, после передачи самолетов Анкаре «весь мир скажет: "Америка сдержала свое слово"».

Президент также заявил, что в настоящее время США не применяют в отношении Турции никаких санкций, поскольку большинство прежних ограничений уже отменено.

По его словам, в ходе встречи с Трампом обсуждались поставки двигателей для турецкого национального истребителя KAAN, а также сотрудничество в оборонной промышленности, включая судостроение. Эрдоган выразил надежду, что в вопросе поставок двигателей проблем не возникнет.

Президент назвал реализуемый Турцией проект «Стальной купол» самым мощным щитом противовоздушной обороны НАТО в регионе.

Касаясь отношений с Грецией, Эрдоган поддержал подход премьер-министра Мицотакиса к урегулированию вопросов в Эгейском море, подчеркнув, что урегулирование этой проблемы является прежде всего ответственностью лидеров двух стран.

Глава государства также отметил успехи турецкой компании Baykar, заявив, что производимые ею беспилотники получили мировое признание.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает, что после 53 лет ожидания Европейский союз наконец откроет двери для ее членства.