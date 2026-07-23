Турецкий лидер по случаю 107-й годовщины Эрзурумского конгресса заявил, что этот конгресс стал поворотным моментом, когда турецкий народ объединился вокруг общей цели и определил ориентиры своего будущего

Президент Эрдоган: Мы продолжаем укреплять страну, не поступаясь единством и сплоченностью Турецкий лидер по случаю 107-й годовщины Эрзурумского конгресса заявил, что этот конгресс стал поворотным моментом, когда турецкий народ объединился вокруг общей цели и определил ориентиры своего будущего

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны продолжают работать с прежней решимостью ради дальнейшего укрепления государства, не поступаясь единством и сплоченностью народа.

В своем послании, опубликованном по случаю 107-й годовщины Эрзурумского конгресса, президент Эрдоган отметил, что этот конгресс стал поворотным моментом, когда турецкий народ, движимый стремлением к освобождению и непоколебимой решимостью, объединился вокруг общей цели и определил ориентиры своего будущего.

«Это высокое национальное сознание и сегодня остается для нас источником вдохновения, придавая силы на нашем пути в будущее. Не поступаясь нашим единством и сплоченностью, мы продолжаем с той же решимостью работать над дальнейшим укреплением нашей страны. Сегодня мы вновь с глубоким почтением вспоминаем участников конгресса, которые провозгласили, что „Родина в пределах национальных границ — единое и неделимое целое“, полностью отвергли мандат и иностранное покровительство и безоговорочно поддержали национальные силы. В годовщину Эрзурумского конгресса я с уважением и благодарностью чту память всех героев нашей борьбы за независимость, прежде всего Гази Мустафы Кемаля, и от всего сердца приветствую всех наших граждан», - говорится в послании турецкого лидера.