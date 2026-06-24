Израиль делает все возможное для срыва мирного процесса в регионе, заявил турецкий лидер

Президент Эрдоган: мир в регионе будет достигнут вопреки Израилю Израиль делает все возможное для срыва мирного процесса в регионе, заявил турецкий лидер

Если в регионе воцарятся мир и стабильность, то это произойдет вопреки провокациям Израиля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР).

Турецкий лидер назвал нынешнее руководство Израиля «сетью массовых убийц, превратившей терроризм и оккупацию в государственную политику», которая, по его словам, «за последние 10 дней сделала все возможное для срыва достигнутого огромными усилиями соглашения».

Глава государства констатировал, что Турция достигла беспрецедентного для себя уровня влияния и авторитета на региональной и мировой арене, о чем наглядно свидетельствуют последние события вокруг Ирана. «События в ходе иранского кризиса отчетливо продемонстрировали всем, насколько могущественным государством является Турецкая Республика»,-сказал, в частности, политик.

Президент заверил, что Турция продолжит оказывать всестороннее содействие усилиям, направленным на достижение устойчивого урегулирования иранского кризиса.