Президент Эрдоган: мир в регионе будет достигнут вопреки Израилю

Abdulrahman Yusupov
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
Если в регионе воцарятся мир и стабильность, то это произойдет вопреки провокациям Израиля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР).
Турецкий лидер назвал нынешнее руководство Израиля «сетью массовых убийц, превратившей терроризм и оккупацию в государственную политику», которая, по его словам, «за последние 10 дней сделала все возможное для срыва достигнутого огромными усилиями соглашения».
Глава государства констатировал, что Турция достигла беспрецедентного для себя уровня влияния и авторитета на региональной и мировой арене, о чем наглядно свидетельствуют последние события вокруг Ирана. «События в ходе иранского кризиса отчетливо продемонстрировали всем, насколько могущественным государством является Турецкая Республика»,-сказал, в частности, политик.
Президент заверил, что Турция продолжит оказывать всестороннее содействие усилиям, направленным на достижение устойчивого урегулирования иранского кризиса.