Лидеры провели встречу тет-а-тет в резиденции Вахдетттин, а затем перешли к переговорам на уровне делегаций

Президент Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шариф возглавили переговоры на уровне делегаций Лидеры провели встречу тет-а-тет в резиденции Вахдетттин, а затем перешли к переговорам на уровне делегаций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф возглавили межправительственные переговоры между двумя странами.



Президент Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шериф, провели встречу тет-а-тет в резиденции Вахдетттин, а затем перешли к переговорам на уровне делегаций.



На встрече, прошедшей за закрытыми дверями, присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр торговли Омер Болат, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, глава Национальной разведки (MİT) Ибрагим Калын, глава Управления коммуникаций администрации президента Бурханеттин Дуран, а также главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и пакистанские официальные лица.

