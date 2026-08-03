Анкара прилагает усилия для установления прочного мира, а также для обеспечением мира и стабильности в регионе - заявил президент Турции

Президент Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили ситуацию в регионе Анкара прилагает усилия для установления прочного мира, а также для обеспечением мира и стабильности в регионе - заявил президент Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Согласно заявлению Управления коммуникаций администрации президента Турции, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган выразил сожаление в связи с атаками на Саудовскую Аравию. По его словам, Анкара прилагает усилия для установления прочного мира, а также для обеспечением мира и стабильности в регионе.

Глава государства отметил, что для успеха «Плана мира в Газе» необходимо, чтобы Израиль в точности следовал «дорожной карте» второго этапа этого плана. Эрдоган подчеркнул, что Турция очень внимательно следит за развитием событий.