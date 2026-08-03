Президент Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили ситуацию в регионе

Mümin Altaş, Nariman Mehdiyev
03 Августа 2026•Обновить: 03 Августа 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
Согласно заявлению Управления коммуникаций администрации президента Турции, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональные и глобальные вопросы.
Президент Эрдоган выразил сожаление в связи с атаками на Саудовскую Аравию. По его словам, Анкара прилагает усилия для установления прочного мира, а также для обеспечением мира и стабильности в регионе.
Глава государства отметил, что для успеха «Плана мира в Газе» необходимо, чтобы Израиль в точности следовал «дорожной карте» второго этапа этого плана. Эрдоган подчеркнул, что Турция очень внимательно следит за развитием событий.