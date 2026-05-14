Президент Эрдоган: Израиль попирает общечеловеческие ценности

Израиль попирает универсальные ценности , совершая преступления против человечности.

Об этом говорится в авторской статье под названием «Ключ к процветанию Евразии: Тюркский мир», написанной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для информагентства Kazinform. Глава турецкого государства поделился своим мнением по актуальным вопросам региональной и международной повестки в рамках официального визита в Казахстан.

По его словам, Турция считает, что преодолеть глобальные и региональные кризисы возможно только через установление порядка, основанного на «эффективных правилах».

«В этой связи мы не уклоняемся от ответственности как в рамках многосторонних организаций, так и самостоятельно для прекращения кризисов и конфликтов на региональном и глобальном уровнях»,-сказал он.

Президент отметил, что в Турция «в рамках свое миротворческой дипломатии и посреднических инициатив выстраивает основанный на доверии диалог со всеми сторонами и обеспечиваем принятие конкретных шагов для решения проблем за столом переговоров».