Президент Эрдоган: изменение климата равносильно угрозе войн и пандемий

Проблема изменения климата, как и войны и глобальные пандемии, является серьезной угрозой всему человечеству. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии закрытия форума «Ноль отходов» в Стамбуле.

Глава государства констатировал, что страны, больше остальных способствующие усугублению климатического кризиса, также входят в число стран, наименее затронутых им.

«Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект и новые технологии ускоряют темпы производства, а бездумное потребление наносит ущерб окружающей среде», -сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган отметил, что запущенное Турцией движение «Ноль отходов» превратилось в глобальную экологическую инициативу, получившую признание со стороны ООН.

«Посредством проектов и инициатив, реализованных в рамках движения «Ноль отходов», обеспечен вклад в экономику Турции в размере 365 миллиардов лир. С проектом «Ноль отходов» удалось сэкономить 2 трлн литров воды, 270 млрд кВтч энергии, 60 млрд литров нефти и 390 млн кубометров площади для хранения отходов», -сказал он.

Президент Эрдоган отметил, что форум, проходивший в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, затронул ключевые вопросы, включая экономику замкнутого цикла, экологически чистые модели производства, переработку отходов в экономически ценный материал и повышение эффективности использования ресурсов.

Он отметил, что мероприятие собрало более 120 министров из 183 стран, более 200 глав муниципалитетов и более 500 международных заинтересованных сторон.

«Участие более 5000 человек, от молодежных организаций до частного сектора, от групп гражданского общества до политиков, ученых и должностных лиц, является отчетливым свидетельством высокого уровня, которого Турция достигла в области экологической дипломатии», — сказал турецкий лидер.

Глава государства акцентировал форума, поскольку он фокусируется не только на теоретических дискуссиях, но и на конкретных, применимых и измеримых решениях.

По его словам, форум имеет особое значение в преддверии климатического саммита COP31, который пройдет в турецкой Анталье в ноябре.

«Миссия, проделанная форумом на пути к Конференции сторон COP31, которую мы примем в Анталье в ноябре, очень и очень ценна. В этом отношении было совершенно правильно и уместно, что темой форума была выбрана «Путь в Анталью: климатические действия» через безотходное производство», - резюмировал он.