Президент Эрдоган: значимость Среднего коридора неуклонно растет

Значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного также как Средний коридор, неуклонно растет.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной-пресс конференции с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

«Значимость Восточно-Западного Среднего коридора через Каспийское море, являющегося современным аналогом Шелкового пути, с каждым днем становится все очевидней»,-сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что Анкара «продолжит развивать этот коридор совместно с Казахстаном и другими партнерами для транспортировки как товаров, так и энергоресурсов на Запад».

Президент Эрдоган также отметил, что Турция стремимся транспортировать через свою территорию на мировые рынки больше нефти из Казахстана.При этом он отметил, что Казахстан входит в число ведущих мировых экспортеров сырой нефти