Президент Эрдоган: значимость Среднего коридора неуклонно растет

Abdulrahman Yusupov, Ekip
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного также как Средний коридор, неуклонно растет.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной-пресс конференции с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
«Значимость Восточно-Западного Среднего коридора через Каспийское море, являющегося современным аналогом Шелкового пути, с каждым днем становится все очевидней»,-сказал, в частности, турецкий лидер.
Глава государства подчеркнул, что Анкара «продолжит развивать этот коридор совместно с Казахстаном и другими партнерами для транспортировки как товаров, так и энергоресурсов на Запад».
Президент Эрдоган также отметил, что Турция стремимся транспортировать через свою территорию на мировые рынки больше нефти из Казахстана.При этом он отметил, что Казахстан входит в число ведущих мировых экспортеров сырой нефти