Президент Эрдоган заявил о запуске Национальной программы повышения грамотности в сфере ИИ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на саммите «Турция и искусственный интеллект»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о запуске Национальной программы повышения грамотности в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит гражданам всех возрастов лучше понимать и безопасно использовать технологии ИИ. Об этом турецкий лидер заявил на саммите «Турция и искусственный интеллект».

Президент Эрдоган пожелал успеха новому плану действий в сфере искусственного интеллекта, который выведет Турцию в число стран-лидеров в области этих технологий.

«Турция – одна из немногих стран, которая своевременно осознала технологическую трансформацию и сформировала свои меры, политику и практические шаги в соответствии с этими изменениями», — сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает интенсивные усилия для того, чтобы перенести накопленный опыт и возможности оборонной промышленности в другие сферы, и прежде всего в область ИИ.

«Наш план действий в области искусственного интеллекта основан на четырех основных столпах: выявлять, использовать, производить и управлять, каждый из которых включает четыре взаимодополняющих меры в этом направлении»,- сказал он.

По словам турецкого лидера, в рамках программы в течение двух лет в 81 провинции страны будут открыты центры обучения цифровой грамотности в сфере ИИ, где планируется обучить 5 млн граждан.

«Мы подготовим 10 тыс. высококвалифицированных специалистов по искусственному интеллекту и 100 тыс.профессионалов в области применения технологий ИИ», - отметил Эрдоган.

Президент сообщил, что через Национальную библиотеку данных гражданам будут доступны как минимум 2 тыс. государственных наборов данных, в том числе в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, обороны и электронной торговли.

Кроме того, по словам турецкого лидера, не менее 2% средств государственных инвестиционных программ будет направляться на проекты в области искусственного интеллекта.

Турция намерена привлечь не менее 10 млрд долларов инвестиций, преимущественно частного сектора, в развитие дата-центров, облачных технологий и инфраструктуры искусственного интеллекта, - отметил он.

Турецкий лидер также заявил, что Турция к 2030 году планирует увеличить установленную мощность центров обработки данных в стране как минимум до 1 гигаватта.

«Мы позиционируем Стамбул как международную витрину Турции в сфере искусственного интеллекта и центр инвестиционной дипломатии в этой области», —сказал глава государства.

Эрдоган также сообщил о планах совместно с Организацией тюркских государств разработать единую большую языковую модель для тюркских языков, охватывающую огузскую, кыпчакскую и карлукскую языковые группы.

«Мы будем играть активную роль в установлении стандартов искусственного интеллекта, ориентированных на человека, на площадках ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), G20, ООН и других международных платформах», - заключил президент.