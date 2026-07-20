Глава турецкого государства подчеркнул, что визит имеет особую важность на фоне роста исламофобии

Президент Эрдоган высоко оценил визит короля Карла III в Центральную мечеть Кембриджа Глава турецкого государства подчеркнул, что визит имеет особую важность на фоне роста исламофобии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал весьма значимым визит короля Великобритании Карла III в Центральную мечеть Кембриджа.

Глава государства подчеркнул, что он состоялся на фоне усиления в мире исламофобии и культурного расизма.

Турецкий лидер отметил, что Центральную мечеть и исламский комплекс Кембриджа именуют «первой экологически чистой мечетью Европы».

Президент Эрдоган акцентировал, что семь лет назад мечеть открыла свои двери для верующих, а нынешний визит британского монарха придает ей особое значение.

«Мы видим, что наша мечеть, ставшая с момента закладки первого камня символом солидарности против дискриминации и уважения вопреки ненависти, успешно выполняет свою », -заявил президент Турции.

Президент Эрдоган привлек внимание к тому факту, что Карл III придает большое значение вопросу мирного сосуществования людей различных культур, происхождения и вероисповеданий, подчеркнув важность усилий в этом направлении.

Президент Эрдоган также приветствовал дружественный народ Великобритании в лице короля Карла III, пригласив британского монарха посетить с визитом в Турции.

Кроме того, президент Турции озвучил приветствие в адрес мусульманской общины Великобритании, в том числе представителей турецкой диаспоры .

Центральная мечеть Кембриджа была открыта в одноименном британском городе в 2019 году при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Комплекс считается первой экологически чистой мечетью Европы.

При строительстве мечети были использованы фотоэлектрические панели, тепловые насосы, функционирующие на энергии воздуха, зеленая кровля с растительным покрытием, системы естественной вентиляции, а также древесина.

В здании, состоящем преимущественно из дерева и мрамора, применены технологии, позволяющие свести углеродный след к нулю.

Для полива зеленых насаждений и хозяйственных нужд используется накопленная дождевая вода, а около 40% потребляемой электроэнергии обеспечивается за счет солнечной энергии.

Система, установленная на крыше мечети, трансформирует тепло наружного воздуха для нагрева воды и системы теплых полов. Датчики автоматически регулируют вентиляцию: при повышении температуры или снижении уровня кислорода теплый воздух удаляется, а в помещение поступает свежий.

Для максимального использования естественного освещения в куполообразной крыше предусмотрены специальные световые окна.

В архитектуре мечети прослеживаются мотивы веерных сводов часовни Королевского колледжа (King's College Chapel), а также характерной для кембриджского квартала Ромси викторианской кирпичной кладки с перекрестным орнаментом.

Помимо религиозной деятельности, Центральная мечеть Кембриджа регулярно оказывает помощь малообеспеченным семьям, организуя раздачу продуктовых наборов и мероприятия по повышению осведомленности в сфере здравоохранения.

В период пандемии COVID-19 мечеть использовалась как местный центр вакцинации. В комплексе продолжают осуществляться социальные инициативы, включая волонтерские акции молодежи по уборке территорий.

Мечеть поддерживает тесное сотрудничество с Советом мечетей Кембриджа, Cambridge Muslim College и другими религиозными общинами округа Саут-Кембриджшир.