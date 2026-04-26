Президент Эрдоган выразил поддержку Трампу в связи с инцидентом со стрельбой

Koray Taşdemir, Abdulrahman Yusupov, Ekip
26 Апрель 2026•Обновить: 26 Апрель 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом.
Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при президенте Турецкой Республики.
Президент Эрдоган выразил поддержку коллеге из США в связи с попыткой вооруженного нападения на состоявшемся с его участием ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.
Турецкий лидер назвал произошедшее «чудовищным актом против демократии и свободы СМИ», пожелав скорейшего выздоровления пострадавшему во время инцидента сотруднику службы безопасности президента США.