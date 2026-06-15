Президент Эрдоган: Выражаем удовлетворение от достигнутого соглашения, к которому мы также внесли свой вклад Президент Турции выразил благодарность Пакистану, достойно выполнившему роль посредника, а также Катару и Саудовской Аравии за поддержку переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя соглашение между Ираном и США, заявил: «Мы верим, что страница этой бессмысленной войны, унесшей жизни тысяч мирных жителей, в том числе невинных детей, наконец-то закрыта».

Эрдоган обратился к народу после заседания кабинета министров в Анкаре.

Президент Эрдоган сообщил, что на 66-м заседании они подробно обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, события последних дней в области внешней политики, достигнутое соглашение по иранскому кризису и его последствия для региона, а также актуальные события в сфере внешней торговли.

Глава государства заявил, что президентско-правительственная система, положившая конец почти двухвековым поискам системы управления, стала для Турции самым большим преимуществом как на этом пути, так и в переживаемый сейчас сложный период.

Он подчеркнув, что благодаря этой системе, решившей проблему стабильности в управлении, которая была слабым местом страны, сегодня все государственные учреждения работают слаженно и скоординированно, ведя борьбу за будущее.

Соглашение между Ираном и США

По его словам, как и в случае с недавними конфликтами, затронувшими Иран и регион Персидского залива, Турция чрезвычайно успешно справляется даже с самыми сложными кризисами.

«В войне, начавшейся 28 февраля под влиянием интриг и провокаций Израиля, вчера вечером был сделан очень важный шаг. Было объявлено о достижении соглашения, направленного на прекращение конфликтов между США и Ираном. Таким образом, наш регион, который в течение многих месяцев находился в напряженном состоянии, смог вздохнуть с облегчением. Как вы знаете, Турция с самого первого дня нападений на Иран всегда придерживалась позиции здравого смысла, хладнокровия и приоритета дипломатии. Мы не поддавались на провокации, не отступали от справедливости, не позволяли наносить ущерб нашим отношениям добрососедства и братства. Мы действовали в сотрудничестве с нашими союзниками и братьями в Персидском заливе. Мы были не среди тех, кто подливал масла в огонь войны, а среди тех, кто громко заявлял о мире».

Отметив, что они оказали мощную поддержку усилиям, предпринимаемым при посредничестве братской страны Пакистана, а также Катару и Саудовской Аравии, президент продолжил: «В то же время мы не остались равнодушными к коварным играм, направленным на то, чтобы еще больше разделить наш регион и возвести стены из крови между братскими народами. В этом кризисе, который привел не только наш регион, но и весь мир на грань пропасти, ни у одного нашего гражданина даже нос не кровоточил. Планы натравить брата на брата не достигли своей цели. Попытки разжечь новые очаги раздора между турками, арабами, курдами и персами закончились неудачей».

Благодарность всем, кто поддержал соглашение

Президент Эрдоган сказал, что мир никогда не забудет ужасающие разрушения в регионе, трагедию невинных детей, убитых прямо за школьными партами, а также то, как беззастенчиво попирались нормы международного права.

«Мы верим, что страница этой бессмысленной войны, унесшей жизни тысяч мирных жителей, в том числе невинных детей, наконец-то закрыта», — отметил он.

Президент Турции выразил свою благодарность Пакистану, достойно выполнившему роль посредника, а также Катару и Саудовской Аравии за поддержку переговоров.

«Еще раз выражаю соболезнования нашим братским странам, которые пострадали, не будучи сторонами конфликта, и стали мишенями для ракет и дронов», - резюмировал президент Эрдоган.