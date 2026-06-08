После церемонии встречи в рабочем офисе президента Долмабахче в Стамбуле стороны приступили к переговорам

Президент Эрдоган встретил временного президента Венесуэлы Дельси Родригес торжественной церемонией После церемонии встречи в рабочем офисе президента Долмабахче в Стамбуле стороны приступили к переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил временного президента Венесуэлы Делси Родригес, прибывшую в Турцию по его приглашению, торжественной церемонией в Стамбуле.



После церемонии встречи в рабочем офисе президента Долмабахче в Стамбуле президент Эрдоган и временный президент Венесуэлы Родригес приступили к двусторонним переговорам и переговорам на уровне делегаций.



На встрече присутствовали вице-президент Джевдет Йылмаз, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Омер Болат, глава Управления коммуникаций администрации президента Бурханеттин Дуран, а также главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

