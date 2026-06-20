Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме

Президент Эрдоган встретился с коллегой из Румынии Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу встречу с румынским коллегой Никушором Даном.

Встреча состоялась после церемонии передачи судна Cam Roman Военно-морским силам Румынии, а также ввода в строй новых платформ и подъема флага на кораблях ВМС Турции, прошедшей на территории Командования Стамбульской военно-морской верфи.

Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

Во встрече также приняли участие министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр внутренних дел Мустафа Чифтчи, начальник Генерального штаба генерал армии Сельчук Байрактароглу, глава Управления коммуникаций Администрации президента Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам безопасности и внешней политики, посол Акиф Чагатай Кылыч.