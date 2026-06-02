Президент Эрдоган встретился с главой Суверенного совета Судана

Zehra Tekeci Eser, Abdulrahman Yusupov
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдулфаттахом аль-Бурханом.
Президент Эрдоган встретил высокого гостя у входа в Президентский комплекс в Анкаре.
Лидеры обменялись рукопожатием, после чего сделали фото на фоне флагов двух стран.
Абдулфаттах аль-Бурхан приветствовал строй почетного караула.
Далее президент Турции и глава Суверенного совета Судана приступили к двусторонней встрече.
С турецкой стороны на переговорах также присутствовал глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын.