Президент Эрдоган встретился с главой Суверенного совета Судана Переговоры прошли в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдулфаттахом аль-Бурханом.

Президент Эрдоган встретил высокого гостя у входа в Президентский комплекс в Анкаре.

Лидеры обменялись рукопожатием, после чего сделали фото на фоне флагов двух стран.

Абдулфаттах аль-Бурхан приветствовал строй почетного караула.

Далее президент Турции и глава Суверенного совета Судана приступили к двусторонней встрече.

С турецкой стороны на переговорах также присутствовал глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын.