Переговоры прошли в Анкаре за закрытыми дверями

Президент Эрдоган встретился с главой евродипломатии Переговоры прошли в Анкаре за закрытыми дверями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с делегацией во главе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Переговоры прошли в Президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями.

С турецкой стороны на встрече также присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Управления по коммуникациям при Адмнистрации президента Бурханеттин Дуран и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.