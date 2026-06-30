Президент Эрдоган встретился с главой евродипломатии

Özcan Yıldırım, Abdulrahman Yusupov, Ekip
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с делегацией во главе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.
Переговоры прошли в Президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями.
С турецкой стороны на встрече также присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Управления по коммуникациям при Адмнистрации президента Бурханеттин Дуран и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.