Селим Али Салам в период Второй конституционной монархии в 1908 и 1914 годах был избран депутатом от Бейрута в Османский парламент

Президент Эрдоган вручил премьер-министру Ливана мемуары его деда на турецком языке Селим Али Салам в период Второй конституционной монархии в 1908 и 1914 годах был избран депутатом от Бейрута в Османский парламент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил премьер-министру Ливана Неввафу Саламу, посетившему Турцию, перевод на турецкий язык мемуаров его деда Селима Али Селама.



Премьер-министр Ливана Салам опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, запечатлевшую момент, когда президент Эрдоган подарил ему перевод мемуаров его деда Селима Али Салама на турецкий язык.



«Я был очень тронут этим любезным жестом», — заявил премьер-министр Селам, отметив, что его дед Селим Али Салам был основателем Бейрутского движения за реформы и в 1908–1914 годах занимал должность депутата от Бейрута в Османском парламенте (Меклес-и-Мебусан).



Подчеркнув, что его дед был одним из ведущих деятелей движения просвещения и реформ, Салам также отметил, что тот входил в состав Исполнительного комитета Первого арабского конгресса, состоявшегося в Париже в 1913 году, и сыграл важную роль в формулировании арабских националистических требований, направленных на децентрализацию и модернизацию Османской империи.



Селим Али Салам в период Второй конституционной монархии в 1908 и 1914 годах был избран депутатом от Бейрута в Османский парламент (Меклес-и Мебусан). Мемуары Селима Али Салама, занимавшего в 1918–1919 годах должность мэра Бейрута (Шехремини), проливающие свет на последний период существования Османской империи и арабскую политическую историю, были переведены на турецкий язык и опубликованы под названием «Воспоминания мэра Бейрута (1908–1918)».



Премьер-министр Ливана Невваф Салам в рамках визита в Турцию был принят президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в дворце Вахдеддин в Стамбуле.