Президент Эрдоган: виновники преступлений в Газе пытаются прикрыть свои зверства клеветой Турецкий лидер выступил по итогам заседания Кабмина страны

Виновники преступлений против мирного населения сектора Газа пытаются скрыть свои зверства с помощью клеветы, в том числе в адрес Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с телеобращением по итогам заседания Кабинета министров страны.

"Мы полностью отвергаем клевету в адрес нашей страны со стороны преступной сети, на руках которой кровь 75 000 невинных жителей Газы, главным образом детей и женщин",-сказал турецкий лидер.

Глава государства напомнил, что в истории Турции есть факт предоставление приюта тем, кто бежал, спасаясь от нацистских преследований. "Клевещущие на Турцию с целью сокрытия своих зверств в Газе знают это лучше всего",-подчеркнул политик.

Президент Турции также выразил солидарность с Венесуэлой, на которую обрушилась серия разрушительных землетрясений. "Турция всеми имеющимися у нее возможностями оказывает поддержку народу дружественной и братской Венесуэлы, пострадавшей от двух мощных землетрясений, последовавших одно за другим",-сказал он.

В своей речи глава государства акцентировал и важность развития космической отрасли Турции. В этой связи он подчеркнул, что наращивание спутникового потенциала является "необходимостью, а не выбором" для страны.