Глава государства выступил с речью в провинции Эдирне

Президент Эрдоган: атаки на Иран нанесли тяжелый урон экономике региона Глава государства выступил с речью в провинции Эдирне

Нападение США и Израиля на Иран обернулось тяжелыми экономическими последствиями для всего региона.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на прошедшей в провинции Эдирне церемонии открытия мечети Селимие для богослужений после реставрации.

«Еще не завершена война между Россией и Украиной, а регион уже столкнулся с тяжелыми экономическими последствиями атак на Иран»,-сказал, в частности, турецкий лидер.

Говоря о действиях Израиля в регионе глава государства отметил, что «сионистские убийцы продолжают проливать кровь в Газе и Ливане, пренебрегая всеми законами, правилами и принципами».