Президент Эрдоган: Анкара продолжит поддерживать сирийский народ

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в рамках саммита НАТО в Анкаре были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Сирией, а также региональные и глобальные события.
Управление коммуникаций администрации президента Турции распространило заявление о встрече Эрдогана и аш-Шараа, состоявшейся после 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.
Согласно заявлению, в ходе переговоров стороны обсудили развитие турецко-сирийских отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.
Эрдоган отметил, что усилия по расширению сотрудничества между Турцией и Сирией будут продолжаться и что Анкара продолжит поддерживать сирийский народ.
Президент Турции также заявил, что сохранение Сирии вне региональных конфликтов имеет жизненно важное значение для восстановления страны.