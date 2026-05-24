Президент Эрдоган: Анкара готова поддержать реализацию возможного соглашения с Ираном Турецкий лидер обсудил ситуацию на Ближнем востоке с рядом зарубежных лидеров в режиме телеконференции

Турция готова оказать любую поддержку на этапе реализации возможного соглашения с Ираном.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом и другими коллегами в режиме телеконференции.

Согласно публикации на странице Управления по коммуникациям при президенте Турции в соцсети, в переговорах приняли участие король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, король Иордании Абдалла II, начальник Генерального штаба ВС Пакистана Асим Мунир, а также члены кабинета президента США.

Обсуждалось развитие событий на Ближнем Востоке, в частности в Иране. Президент Эрдоган заявил, что Анкара всегда выступает за решение проблем путем диалога и дипломатии.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что дипломатический процесс с Ираном достиг уровня, о котором говорил президент США Дональд Трамп.

Президент отметил, что соглашение, которое будет достигнуто, поддержит стабильность в регионе, обеспечив свободное судоходство через Ормузский пролив, что также облегчит положение мировой экономики. Эрдоган поблагодарил страны, внесшие вклад в переговорный процесс, а также заявил о готовности Турции оказать любую поддержку на этапе реализации возможного соглашения с Ираном.

Турция прилагает усилия для установления мира во всем регионе, заявил президент Эрдоган, выразив уверенность в том, что в рамках иранского урегулирования, включая ядерную проблему, могут быть найдены приемлемые решения по вопросам, которые кажутся сложными.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Турция желает наступления новой эры, в которой страны региона не будут представлять угрозы друг для друга. Справедливый мир не имеет проигравших, добавил турецкий лидер.