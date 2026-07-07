Владимир Зеленский встретился в Анкаре с лидерами Канады, Эстонии, Финляндии и Нидерландов

Президент Украины провел ряд встреч в Анкаре Владимир Зеленский встретился в Анкаре с лидерами Канады, Эстонии, Финляндии и Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние встречи в Анкаре.

Зеленский в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Анкаре, на полях Форума оборонной промышленности в ATO Congresium встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Кроме того, Зеленский и Йеттен подписали «Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и Нидерландами».