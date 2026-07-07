Президент Украины провел ряд встреч в Анкаре

Büşranur Keskinkılıç, Tuğba Altun, Muhammet Tarhan, Sümeyye Dilara Dinçer, Olga Keskin
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние встречи в Анкаре.
Зеленский в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Анкаре, на полях Форума оборонной промышленности в ATO Congresium встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
Кроме того, Зеленский и Йеттен подписали «Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и Нидерландами».