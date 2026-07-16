Орден «За заслуги» второй степени Украины присуждается гражданам Украины и представителям иностранных государств за выдающиеся заслуги перед страной

Президент Украины вручил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану Орден «За заслуги» II степени Орден «За заслуги» второй степени Украины присуждается гражданам Украины и представителям иностранных государств за выдающиеся заслуги перед страной

Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Хакану Фидану Орден «За заслуги» II степени.

«По указу президента Украины министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан награжден Орденом «За заслуги» второй степени за выдающийся личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества и развитие двусторонних отношений», - говорится в сообщении администрации главы украинского государства.

Орден «За заслуги» II степени Украины присуждается гражданам Украины и представителям иностранных государств за выдающиеся заслуги перед страной.

Данная государственная награда присуждается за значительный вклад в таких областях, как государственное управление и государственная служба, дипломатия и международные отношения, наука и образование, культура и искусство, а также экономика.