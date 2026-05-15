Президент Турции подчеркнул важность укрепления института семьи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан с 15 мая — Международным днем семьи.

В публикации в социальной сети Эрдоган отметил, что семья занимает священное место в турецкой вере, традициях и истории и является основой общества.

«Поздравляю все наши семьи, которые занимают священное место в нашей вере, традициях и истории и составляют основу нашего общества, с 15 мая — Международным днем семьи. Поддерживая наши семьи и укрепляя институт семьи, мы вместе достигнем более благополучного будущего», — заявил президент Турции.