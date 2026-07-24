Президент Турции обсудил c узбекским коллегой двустороннее взаимодействие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

Согласно сообщению, в ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, отношения между двумя странами углубляются с каждым днем, напомнив, что после заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, состоявшегося в январе, была определена новая дорожная карта.

Президент Турции выразил надежду на сохранение этого импульса в ходе встреч, которые состоятся во время предстоящего визита в Узбекистан.

Эрдоган также напомнил, что на неформальном саммите Организации тюркских государств, прошедшем в мае в Туркестане, были приняты решения по укреплению Семейного совета, заявив о намерении развить эти договоренности на саммите Организации тюркских государств, который состоится 29–30 октября в Анкаре.

Кроме того, президент Эрдоган пригласил Мирзиёева принять участие в климатическом саммите COP31, который пройдет 11–12 ноября в Анталье, а также поздравил узбекского лидера с днем рождения.