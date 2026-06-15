Эрдоган призвал эффективно использовать дипломатические возможности для урегулирования вопросов между США и Ираном

Президент Турции и генсек ООН обсудили региональные и глобальные события Эрдоган призвал эффективно использовать дипломатические возможности для урегулирования вопросов между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого стороны обсудили региональные и глобальные события.

Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций администрации президента Турции.

Согласно заявлении, опубликованном на турецкой социальной платформе NSosyal, президент Эрдоган отметил Гутерришу, что Турция работает над установлением мира и стабильности, в частности в Иране, Газе и на Африканском Роге.

Эрдоган призвал эффективно использовать дипломатические возможности для урегулирования вопросов между США и Ираном, добавив, что международное сообщество несет ответственность за предотвращение срыва этого процесса.

Глава государства также отметил, что важное значение имеет эффективное продолжение деятельности миссий ООН в Сирии и что Турция будет и впредь оказывать необходимую поддержку в этом отношении.

В ходе телефонного разговора также обсуждались последние события на острове Кипр, а также гуманитарная ситуация в Газе и Ливане.