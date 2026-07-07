По прибытии в аэропорт Эсенбога американского лидера лично встретил президент Эрдоган

Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару По прибытии в аэропорт Эсенбога американского лидера лично встретил президент Эрдоган

Президент США Дональд Трамп прибыл в столицу Турции, Анкару, где во вторник, 7 июля стартовал двухдневный саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Американского лидера в столичном аэропорту Эсенбога лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После короткой беседы у трапа самолета, лидеры проследовали в Зал почета, где сделали памятную фотографию.

Позднее в Президентском комплексе состоится официальная церемония встречи, после которой лидеры проведут двусторонние переговоры и встречи с участием делегаций, посвященные региональным и международным вопросам.

Ожидается также совместная пресс-конференция глав двух государств.

Главы государств и правительств стран НАТО, а также лидеры ключевых стран-партнеров собрались в Анкаре на 36-м саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО.



Основное внимание на встрече будет уделено выполнению обязательств по оборонным расходам, согласованных на прошлогоднем саммите в Гааге, теме военной поддержки Украины и расширению оборонно-промышленного производства.