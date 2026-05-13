Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Астану, столицу Казахстана, для участия в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Казахстан и неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Самолет с главой Турецкого государства на борту приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

Президента Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган, спустившихся с трапа в зоне аэропорта для приема почетных гостей, встречали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посол Турции в Астане Мустафа Капуджу и другие официальные лица.

Эрдоган и Токаев проследовали в зал для приема почетных гостей под приветствия детей с флагами Турции и Казахстана в руках.

Во время посадки президентский самолет сопровождали истребители, а над аэропортом кружили два вертолета с флагами Турции и Казахстана.

Вместе с президентом Турции в Казахстан также прибыла сопровождающая его делегация.