Президент Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана

В среду, 17 июня в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

По информации из дипломатических источников, встреча прошла в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала в Казани. С российской стороны во встрече также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Отношения между странами развиваются по восходящей

По сообщению Кремля, президент Путин приветствовал министра Фидана словами: «Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию. Знаю, что у Вас в Москве состоялась целая серия встреч, полезных контактов, и не только с Вашим коллегой [С.Лавровым], но и с представителями самых разных ведомств».

Глава государства отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются по восходящей.

«Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят дружеский характер, наполняются всё новым и новым содержанием – и в значительной степени прежде всего благодаря позиции, которую занимает президент Турецкой Республики господин Эрдоган. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему, и мы всегда рады видеть его в нашей стране», - сказал он.

Путин выразил удовлетворение возможностью данной встречи и обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих стран.

Хакан Фидан в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за прием, несмотря на насыщенный график президента.

Глава МИД передал горячий привет президента Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил, что в регионе и в мире очень динамичная международная повестка дня.

«В этом плане ваш опыт имеет очень большое значение. Очень много вопросов есть, которые нам необходимо обсуждать», - добавил он.

Хакан Фидан сказал, что за последние два-три дня у него была очень насыщенная программа в России, в ходе которой стороны обменялись мнениями.

Визит Хакана Фидана в Россию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Россию во вторник, 16 июня. Глава МИД провел отдельные встречи со своим российской коллегой Сергеем Лавровым, с советниками президента Владимиром Мединским и Игорем Левитиным, с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, с председателем «Роснефти» Игорем Сечиным и с турецкими бизнесменами, проживающими в России.