Президент Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана

Nariman Mehdiyev
17 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
В среду, 17 июня в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
По информации из дипломатических источников, встреча прошла в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала в Казани. С российской стороны во встрече также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Отношения между странами развиваются по восходящей
По сообщению Кремля, президент Путин приветствовал министра Фидана словами: «Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию. Знаю, что у Вас в Москве состоялась целая серия встреч, полезных контактов, и не только с Вашим коллегой [С.Лавровым], но и с представителями самых разных ведомств».
Глава государства отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются по восходящей.
«Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят дружеский характер, наполняются всё новым и новым содержанием – и в значительной степени прежде всего благодаря позиции, которую занимает президент Турецкой Республики господин Эрдоган. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему, и мы всегда рады видеть его в нашей стране», - сказал он.
Путин выразил удовлетворение возможностью данной встречи и обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих стран.
Хакан Фидан в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за прием, несмотря на насыщенный график президента.
Глава МИД передал горячий привет президента Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил, что в регионе и в мире очень динамичная международная повестка дня.
«В этом плане ваш опыт имеет очень большое значение. Очень много вопросов есть, которые нам необходимо обсуждать», - добавил он.
Хакан Фидан сказал, что за последние два-три дня у него была очень насыщенная программа в России, в ходе которой стороны обменялись мнениями.
Визит Хакана Фидана в Россию
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Россию во вторник, 16 июня. Глава МИД провел отдельные встречи со своим российской коллегой Сергеем Лавровым, с советниками президента Владимиром Мединским и Игорем Левитиным, с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, с председателем «Роснефти» Игорем Сечиным и с турецкими бизнесменами, проживающими в России.