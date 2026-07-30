Существует стремление к сотрудничеству, которое будет способствовать благополучию народов обеих стран и стабильности в регионе - заявил Жозеф Аун

Президент Ливана: Братство между Турцией и Ливаном сыграет важную роль в построении будущего Существует стремление к сотрудничеству, которое будет способствовать благополучию народов обеих стран и стабильности в регионе - заявил Жозеф Аун

Президент Ливана Жозеф Аун после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие на совместной пресс-конференции в Анкаре.

Аун в начале своих слов привлек внимание к тому. что существует стремление к сотрудничеству на благо народов обеих стран.

В своем выступлении президент Ливана Жозеф Аун, напомнив о давних отношений между Турцией и Ливаном, сказал: «Существует стремление к сотрудничеству, которое будет способствовать благополучию народов обеих стран и стабильности в регионе».

Отметив наличие прочных отношений между Турцией и Ливаном, президент продолжил словами: «В то же время существует воля к сотрудничеству, направленному на дальнейшее укрепление отношений на благо народов обеих стран и стабильности в регионе».

Президент Ливана поблагодарил президента Эрдогана за теплый прием, гостеприимство и приглашение.

Он указал, что этот визит состоялся в действительно очень важный период, регион в настоящее время стал местом, где определяется его будущее.

Политик подчеркнул, что братство между Турцией и Ливаном имеет огромное значение и сыграет важную роль в построении этого будущего в ближайшей перспективе: «Господин Эрдоган действительно поддерживает эти отношения своим видением и непоколебимой волей и полон решимости вывести их на новый уровень сотрудничества».