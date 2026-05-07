Президент Алжира осудил израильскую оккупацию и нарушение норм международного гуманитарного права

Президент Алжира Абдельмеджид Теббун выступил на совместной пресс-конференции после двусторонней встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и завершения заседания Совета по стратегическим вопросам высокого уровня, которые состоялись в президентском комплексе в Анкаре.

«Мы вновь подтвердили решимость Алжира и Турции придерживаться мирных путей урегулирования споров и соблюдать международную легитимность», - заявил он.

Подчеркнув, что в Анкаре их приняли очень тепло и по-братски, Теббун выразил благодарность президенту Эрдогану.

Теббун отметил, что очень плодотворные переговоры увенчались подписанием соглашений. Он подчеркнул, что с одобрением воспринял возобновление деятельности Турецко-алжирского делового форума и его роль в стимулировании торговли и инвестиций.

«Я очень рад тому, что начались переговоры по Соглашению о преференциальной торговле на основе перечня определенных товаров», — сказал Теббун, напомнив, что в 2021 году было решено довести объем торговли до уровня 10 миллиардов долларов.

«Мы осуждаем израильскую оккупаци, нарушение норм международного гуманитарного права, открытые атаки на Ливан и жестокие действия в секторе Газа. Мы также выразили возмущение решением Израиля нарушить суверенитет и территориальную целостность Сомали. Это также угрожает безопасности и стабильности в регионе Африканского Рога», - добавил глава государства.

По его словам, стороны затронули ситуацию в Ливии и регионе Сахель, а также вопрос о Западной Сахаре. Теббун отметил, что искренне высказал свои соображения по этим вопросам.

