Турция с удовлетворением наблюдает, как узы братства и дружбы между Турцией и Алжиром, насчитывающие почти пять веков, с каждым днем становятся крепче - отметил президент Эрдоган

Президент Алжира награжден орденом Турецкой Республики Турция с удовлетворением наблюдает, как узы братства и дружбы между Турцией и Алжиром, насчитывающие почти пять веков, с каждым днем становятся крепче - отметил президент Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну Государственный орден.

В Президентском комплексе в Анкаре перед ужином, который Эрдоган дал в честь Теббуна, состоялась церемония вручения Государственного ордена.

Президент Эрдоган отметил, что Турция с удовлетворением наблюдает, как узы братства и дружбы между Турцией и Алжиром, насчитывающие почти пять веков, с каждым днем становятся крепче.

«Наши двусторонние отношения благодаря искренней поддержке моего дорогого брата Теббуна достигли самого высокого уровня за всю историю Республики. Сегодня мы успешно провели первое заседание механизма Совета сотрудничества высокого уровня, который во время моего визита в Алжир в 2023 году было решено поднять до стратегического уровня. По случаю заседания мы подписали различные документы, которые укрепят наше сотрудничество», - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он с интересом следит за «Видением нового Алжира», предложенным Теббуном.

«Мы видим, что под решительным руководством господина Теббуна Алжир сияет в своем регионе как звезда, и это вызывает у нас большое удовлетворение. Дорогой брат, благодаря вашему выдающемуся лидерству, открывшему путь к нынешнему превосходному уровню наших отношений, вы продемонстрировали искреннюю и твердую волю к дальнейшему укреплению уз дружбы и братства, между нами», - отметил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что рад вручить Теббуну высшую награду Турецкой Республики.

«Для меня большая честь вручить вам высшую награду Турецкой Республики наш Государственный орден за ваш ценный вклад в наши отношения и общие интересы наших стран и народов. Уверен, что вы будете воспринимать и носить наш Государственный орден как сильный символ нерушимого братства между нашими странами. Также хотел бы выразить в вашем присутствии удовлетворение в связи с вручением мне ордена «Атхир». Благодарю за оказанную мне честь. Да сделает Всевышний наше братство и нашу любовь вечными», - сказал Эрдоган.