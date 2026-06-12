Президент Азербайджана отметил активное развитие торгово-экономического взаимодействия с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю государственного праздника этой страны – Дня России. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«От имени народа Азербайджана и от своего имени искренне поздравляю Вас и в Вашем лице всех россиян с государственным праздником – Днем России. Отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией опираются на вековые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения, связывающие наши народы»,-говорится в послании.

Президент Азербайджана с удовлетворением отметил «активное развитие двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей».

Ильхам Алиев выразил уверенность, что совместные усилия сторон «будут и впредь способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений, многопланового сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества во благо наших дружественных стран и народов».

«Уважаемый Владимир Владимирович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – мира и процветания. С уважением», - говорится в тексте письма.