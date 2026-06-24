Президент Азербайджана: Исламофобия угрожает взаимопониманию и мирному сосуществованию

Сегодня в мире широкий размах приобретают насаждение ненависти к мусульманам, посягательство на исламское культурное наследие и осквернение исламских ценностей.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку 20-й Сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС.

«Сожжение нашей священной книги «Корана» и публикация карикатур на пророка Мухаммеда (мир ему) никоим образом не могут быть оправданы свободой выражения мнения и совершенно неприемлемы. Исламофобия – это не только состояние нетерпимости к мусульманам, но и опасная тенденция, представляющая угрозу взаимопониманию и мирному сосуществованию. Вызывает разочарование тот факт, что некоторые политические круги на Западе, а также такие международные институты, как Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы, внушая антиисламские настроения, предпринимают попытки отождествлять ислам с экстремизмом и терроризмом, сформировать предвзятое представление о нашей религии и представить ее как источник опасности», - говорится в обращении.

Глава государства отметил, что преступления, совершенные против исламского культурного наследия на оккупированных землях Азербайджана, несомненно, являются открытым проявлением исламофобии.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан всегда ощущал последовательную поддержку со стороны Организации исламского сотрудничества. В обращении главы государства отмечается, что, демонстрируя решительную позицию как в период продолжавшейся почти 30 лет агрессии Армении против Азербайджана, так и в послевоенный период, ОИС принимала резолюции и заявления, решительно осуждающие оккупацию, поддерживающие правое дело, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, приветствующие восстановительные и созидательные работы на освобожденных территориях.

«Хотел бы особо подчеркнуть деятельность Контактной группы в рамках ОИС по агрессии Армении против Азербайджана. Мы высоко ценим такое отношение братских стран», - отмечается в обращении.

Президент подчеркнул, что Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей, являющихся неотъемлемой частью азербайджанских национально-духовных ценностей и играющих роль духовной опоры и ориентира для миллиардов людей во всем мире.

«Мы выступаем с различными инициативами по продвижению исламских принципов солидарности и взаимного уважения, регулярно проводим мероприятия ОИС и ее структур», - подчеркивается в обращении президента Азербайджана.