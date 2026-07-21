Президенты Турции и Латвии обсудили двусторонние отношения Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Латвии Ринкевичсом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Как сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Латвией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение в связи с возможностью принять президента Латвии Ринкевичса в Турции по случаю саммита НАТО в Анкаре.

Турецкий лидер пожелал, чтобы решения, принятые на этом историческом саммите НАТО, где в полной мере проявился дух солидарности союзников, принесли положительные результаты.

Эрдоган отметил, что Турция придает большое значение безопасности Балтийского региона в рамках НАТО и в этой связи усиливает свой вклад в обеспечение этой безопасности.

Анкара заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Латвией во многих сферах, прежде всего в области оборонной промышленности, - подчеркнул президент Турции.