Президенты Турции и Алжира обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмеджидом Теббуном.

Согласно сообщению, опубликованному на странице Управления по коммуникациям администрации президента в социальной сети NSosyal, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Алжиром, а также региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган заявил, что Анкара работаюе над продвижением сотрудничества между Турцией и Алжиром во всех областях, в первую очередь в сфере торговли, энергетики и оборонной промышленности.

Глава государства отметил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе и во всем мире. Эрдоган поздравил президента Алжира Теббуна и братский алжирский народ с праздником Курбан-байрам.