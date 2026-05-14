Президенты Литвы и Финляндии обсудили безопасность Балтики и поддержку Украины Гитанас Науседа провел в Вильнюсе переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом

В столице Литвы, городе Вильнюс прошла встреча президента Гитанаса Науседы с президентом Финляндии Александром Стаббсом и его супругой Сюзанной Иннес-Стабб. Об этом в четверг, 14 мая сообщила пресс-служба главы литовского государства.

В ходе переговоров, прошедших в рамках государственного визита Стаббса в Литву, лидеры обсудили литовско-финские отношения, укрепление безопасности в странах Северной Европы и Балтии, более тесную координацию в рамках НАТО и Европейского союза, а также поддержку Украины.

В этом году Литва и Финляндия отмечают 105-летие установления дипломатических отношений и 35-летие их восстановления. Президент подчеркнул, что отношения между Литвой и Финляндией основаны не только на общих стратегических интересах, но и на глубоких исторических и культурных связях.

«Балтийское море никогда не было границей для наших стран — оно было связующим звеном, благодаря которому на протяжении веков формировались связи между нашими государствами, взаимное доверие и общее понимание региона», — заявил Науседа.

Президент отметил, что Литву и Финляндию сегодня объединяет не только историческая память, но и общий стратегический подход к безопасности региона Балтийского моря. По словам главы государства, безопасность всего восточного фланга НАТО и Европы напрямую зависит от готовности скандинавских и балтийских стран противостоять угрозам.

В центре внимания встречи были региональная ситуация в области безопасности, укрепление сдерживания и коллективной обороны НАТО, а также защита критически важной инфраструктуры в Балтийском море. «Россия остается самой большой непосредственной и долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Поэтому мы должны продолжать укреплять сдерживание, коллективную оборону, противовоздушную и противоракетную оборону, а также защиту критической инфраструктуры в регионе», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что членство Финляндии и Швеции в НАТО существенно укрепило безопасность Балтийского и Северного регионов и создало новые возможности для более тесного регионального сотрудничества.

«Скандинавский и Балтийский регионы превращаются в единое пространство безопасности. Чем теснее наше сотрудничество, тем сильнее будет весь восточный фланг НАТО и безопасность всей Европы», — отметил президент.

Лидеры обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре

Лидеры также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре и подчеркнули важность прочных трансатлантических связей для евроатлантической безопасности.

Заявлено, что постоянное присутствие Соединенных Штатов и союзных сил в регионе остается одним из важнейших элементов сдерживания. Лидеры отметили необходимость поддерживать прочное трансатлантическое единство, одновременно принимая на себя большую ответственность за европейскую безопасность.

Большое внимание было уделено поддержке Украины. Президент Литвы подчеркнул, что долгосрочная военная, политическая и финансовая поддержка Украины является необходимым условием долгосрочной европейской безопасности.

«Мы должны не только продолжать, но и усиливать всестороннюю поддержку Украины, одновременно наращивая давление на Россию. Безопасность Украины — это вопрос безопасности всей Европы», — сказал Науседа.

Литва готова расширить реализацию совместных проектов в сфере обороны

На встрече обсуждалось двустороннее экономическое и оборонное сотрудничество, особое внимание было уделено оборонной промышленности, технологиям двойного назначения, защите критической инфраструктуры и устойчивости цепочек поставок.

Президент отметил, что Литва видит большой потенциал для расширения совместных проектов с Финляндией в областях передовых оборонных технологий, производства боеприпасов, морской безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Лидеры отметили важность стратегических инфраструктурных и энергетических проектов для безопасности и устойчивости региона. Президент Литвы подчеркнул стратегическую важность проекта Rail Baltica для военной мобильности и региональной взаимосвязи, а также необходимость укрепления энергетической безопасности региона Балтийского моря.

В ходе государственного визита президенты Литвы и Финляндии откроют двусторонний бизнес-форум и посетят объекты Государственной пограничной службы в Падварионях, где ознакомятся с системой мониторинга и охраны внешних границ