Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш посетит Финляндию и Швецию Политик проведет ряд встреч на высоком уровне в Хельсинки и Стокгольме

Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш и сопровождающая его парламентская делегация совершат официальный визит в Финляндию и Швецию 1–5 июня.



Согласно заявлению канцелярии ВНСТ, Куртулмуш посетит столицу Хельсинки по приглашению председателя финского парламента (Эдускунта) Юсси Халла-Ахо.



Куртулмуш в рамках визита начнет свои встречи 1 июня и проведет встречу один на один со своим финским коллегой Халла-Ахо, а также встречу на уровне делегаций в финском парламенте.



В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двусторонних и межпарламентских отношений, а также региональные и глобальные проблемы, и будет рассмотрена возможность совместных шагов, которые могут быть предприняты парламентами в целях укрепления сотрудничества между двумя странами.



Спикер ВНСТ выступит перед депутатами и участниками мероприятия «Турция в меняющемся мире: партнер, стабилизирующий фактор, стратегический игрок», которое пройдет под эгидой Межпарламентской группы дружбы Финляндия-Турция, а также посетит пленарное заседание парламента Финляндии.



В рамках визита Неман Куртулмуш также будет принят президентом Финляндии Александром Стуббом.



В Хельсинки он также встретится с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, посетит Центр исламской (турецко-татарской) общины Финляндии, а также встретится с турецкими гражданами, проживающими в Финляндии. а также посетит несколько технологических компаний.

- Визит в Швецию



Председатель Великого национального собрания Турции Куртулмуш после встреч в Финляндии отправится в Швецию. В столице Стокгольме политик проведет встречу один на один и переговоры на уровне делегаций с председателем шведского парламента (Риксдага) Андреасом Норленом, и посетит пленарное заседание шведского парламента.



Нуман Куртулмуш примет участие в круглом столе в Шведском институте международных отношений, где, как ожидается, выступит с речью по региональным и глобальным вопросам.



Спикер ВНСТ встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, после пятничной молитвы в мечети Фития в Стокгольме он также встретится с турецкими гражданами.