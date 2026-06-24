Председатель парламента Турции: мы мобилизуем все ресурсы для привлечения Нетаньяху и его шайки к ответственности

Турция мобилизует все имеющиеся ресурсы для привлечения к ответственности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его окружения, в том числе через международные суды, за совершенные преступления.

Об этом председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш заявил на 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку, столице Азербайджана в среду, 24 июня.

«Хочу вновь раз заявить с этой трибуны: как бы ни цеплялся сионистский режим Израиля за идею так называемой «земли обетованной», которая никогда не будет реализована, народы региона никогда не дадут этой идее ни шанса, ни преимущества. Потому что мы знаем: Бог не обещал никакой земли ни одному представителю какой-либо религии или расы. Сирия принадлежит сирийцам, Иран — иранцам, Ливан — ливанцам, а Палестина — палестинцам», - сказал спикер турецкого парламента.

Куртулмуш подчеркнул, что прекращение израильской агрессии против Ливана, важной части переговоров между США и Ираном, имеет жизненно важное значение. «Ливан принадлежит ливанцам, Палестина — палестинцам. У Израиля никогда не было прав на эти страны и впредь не будет», - сказал он.

Мы доведем борьбу за Палестину до конца

Куртулмуш подчеркнул, что урегулирование палестинского вопроса остается общей целью для исламского мира.

«Палестина — это проблема не только мусульман, но и всех, у кого есть совесть и чувство справедливости. Против величайшего геноцида, который когда-либо знала история человечества и который сегодня происходит в Палестине, повсюду в мире пробуждаются совестливые люди — они требуют ответа и справедливости. С позволения Всевышнего, мы доведем борьбу за Палестину до конца», - подчеркнул глава законодательного органа.

Куртулмуш также подтвердил решимость Турции и далее продолжать борьбу за создание свободного Палестинского государства — от реки до моря — со столицей в Иерусалиме.

Он подчеркнул, что будут задействованы все возможные средства, включая обращение в международные суды, чтобы привлечь к ответственности Биньямина Нетаньяху и его окружение, совершившие самое тяжкое преступление против палестинского народа за всю его историю.

Председатель Великого национального собрания Турции отметил, что палестинский вопрос остается важнейшей темой, которая не только сплачивает исламский мир, но и побуждает всех людей доброй воли к совместным действиям во имя справедливости.

Переговоры между США и Ираном

Затронув тему американо-иранских переговоров, Куртулмуш заявил, что в Анкаре удовлетворены в связи с позитивным исходом контактов сторон в Швейцарии.

«Мы надеемся, что достигнутые договоренности будут соблюдаться, переговорный процесс и впредь будет развиваться конструктивно, а навязанная Ирану война — как со стороны США, так и Израиля — будет наконец окончательно прекращена и уступит место подлинному миру», - сказал спикер ВНСТ.

При этом, он особо подчеркнул необходимость проявлять предельную осторожность, чтобы не допустить провокаций в этом процессе, в первую очередь со стороны сионистского режима Израиля, а также других сил, которые могут попытаться сорвать достигнутый прогресс.

Турция надеется на прочный и окончательный мир на Кавказе

Куртулмуш напомнил, что Карабахский регион Азербайджана более тридцати лет находился под незаконной армянской оккупацией, однако благодаря блестящей победе, одержанной азербайджанской армией, эти территории были освобождены, и теперь на Кавказе открывается новая глава.

«Мы приветствуем мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, которые уже принесли ощутимые результаты. Хочу подтвердить, что мы всецело поддерживаем мирный процесс на Кавказе. Надеюсь, подобно американо-иранскому урегулированию, на Кавказе также воцарится прочный и окончательный мир между Азербайджаном и Арменией, и эти земли навсегда останутся регионом мира, стабильности и благополучия», - подчеркнул он.

Исламскому миру необходимы всеобъемлющие реформы

Нуман Куртулмуш заявил, что исламскому миру необходим всеобъемлющий реформаторский процесс — от А до Я.

При этом, он отметил, что подразумевает под реформами не отрыв от своих корней, не отдаление от своей сути и не отказ от исламских ценностей. «Напротив, мы обязаны вновь обрести наши ценности в том масштабе, который указали нам Пророк и эпоха праведных халифов, и переосмыслить их в контексте современного понимания», — заявил спикер турецкого парламента.

Куртулмуш обратил внимание на то, что мир переживает один из важнейших переломных моментов в истории человечества. «Мы можем с полной уверенностью утверждать, что старый мир рушится, разваливается, а то, что мы наблюдаем сегодня, — это родовые муки нового мира. В этой связи, после ухода биполярной системы, а затем и однополярной, перед нами во всей полноте открываются страницы новой эпохи», - отметил он.

Куртулмуш подчеркнул, что одной из наиболее очевидных черт нового мироустройства станет многополярность. В этом контексте, по его словам, перед исламским миром, обладающим огромным потенциалом, открываются колоссальные возможности и возможность сыграть исключительную роль в формировании будущего планеты.

Исламский мир может стать одним из ключевых центров силы

Председатель парламента убежден, что исламский мир может стать одним из ключевых центров силы в новой формирующейся мировой системе.

«Мы должны осознать те значительные возможности, которыми располагаем, должным образом учитывая реалии текущего момента, и предпринять необходимые шаги. Исламский мир, с его населением, превышающим 2 млрд человек, 57 государствами-членами и ОИС, второй по значимости международной организацией после ООН, с его богатыми недрами и поверхностными ресурсами, колоссальным экономическим потенциалом и молодым населением, претендует на то, чтобы стать одним из ключевых центров силы в новой формирующейся мировой системе»,- привлек внимание Нуман Куртулмуш.

Именно в этом направлении, по его мнению, и нужно сосредоточить общие усилия. «Нам необходимо в первую очередь осознать собственную силу и с уверенностью готовиться к будущему», - подчеркнул он.

Куртулмуш призвал укреплять единство и сплоченность между исламскими странами. «В противном случае очевидно, что при такой серьезной уязвимости практически все части исламского мира окажутся перед лицом колоссальных угроз. Мы обязаны рассматривать межрелигиозные, этнические, политические и идейные различия не как повод для напряженности и конфликтов, а, напротив, как источник богатства уммы — и действовать соответственно»,- пояснил он.

Председатель ВНСТ также отметил, что исламский мир должен вырабатывать совместные стратегии в условиях глобальных потрясений и напряженности. В нынешней ситуации ни одна страна не способна в одиночку найти рецепт спасения, заявил он, призвав разработать общие долгосрочные стратегии, сосредоточенные на том, как развиваться и как успешно преодолеть этот период.

Куртулмуш также отметил, что создание новой, справедливой, равноправной и гуманной глобальной системы взамен разрушающегося международного порядка является долгом, лежащим на исламских странах. «Мы будем работать над этим и объединим усилия для того, чтобы предложить новую систему всему миру», - добавил он.

